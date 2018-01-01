Вербное воскресенье-2018: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства

Главной традицией праздника является освящение вербы.
Торжество имеет несколько названий: Неделя ваий, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. У нас прижилось Вербное воскресенье, так как из-за сурового климата пальмы в наших широтах не растут – в отличие от верб.
Вербное воскресенье: что за праздник
Праздник установлен в честь прибытия Иисуса в Иерусалим, куда он въехал верхом на осле. Подробнее об истории праздника Вербное воскресенье "Главред" писал ранее.
Вербное воскресенье: что можно есть
Пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Исключение делается лишь для рыбы и растительного масла. Также разрешается немного красного вина.
А вот готовить горячие блюда в Вербное воскресенье нельзя, так что лучше приготовить еду накануне.
Вербное воскресенье: что нельзя делать
У этого праздника есть ряд запретов:
Вербное воскресенье: что можно делать
В этот день люди ходят в церковь и святят веточки вербы и ивы. Наши предки были твердо уверены, то освященная верба имеет чудотворную силу целительства, способную избавить людей и животных от болезней и порчи, а дом – от пожаров и наводнений.
Также в Вербное воскресенье рекомендуется заниматься пересадкой комнатных растений, чтобы они не только отлично росли, но и привлекали в дом богатство (для выполнения последнего условия – нужно выбирать растение с толстыми листьями).
Считается, что Вербное воскресенье лучше провести в кругу семьи или же близких и родных людей.
Вербное воскресенье: приметы и суеверия
Как уже говорилось, главной традицией Вербного воскресенья является освящение вербы. При этом считается, что если хочешь быть здоровыми – нужно, чтобы тебя несильно побили ветвями вербы. Особенно часто такие "целительные процедуры" устраивали детям. В процессе битья люди желают друг другу здоровья и благополучия в семье. А чтобы не прицепилась ни одна болезнь, съедают по 9 почек вербы.
Есть примета, что если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, то это избавит человека от страхов и наделит его решимостью.
Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.