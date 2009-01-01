Вертолеты ВСУ получили новую систему защиты от ракет, опубликованы фото

"Адрос" практически не влияет на основные летно-технические характеристики вертолета.

Украинские вертолеты , которые состоят на вооружении ВСУ, получили самую современную систему защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов — систему "Адрос".

Об этом сообщили в пресс-службе Северного регионального медиа-центра Минобороны в Facebook.

Это комбинированное устройство выброса ложных целей. Как сказано в сообщении, его использование защитит украинскую авиацию от поражения современными переносными зенитно-ракетными комплексами с вероятностью 95%.

Еще один важный момент — "Адрос" практически не влияет на основные летно-технические характеристики вертолета.

Сейчас предприятие "Адрон", на котором и разработали эту систему защиты, работает над созданием нового комплекса защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет.

Напомним, на международной выставке IDEX-2017 в ОАЭ Украина представила легкий боевой вертолет КТ112 Combat.