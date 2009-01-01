Вертолеты ВСУ получили новую систему защиты от ракет, опубликованы фото

"Адрос" практически не влияет на основные летно-технические характеристики вертолета.
Об этом сообщили в пресс-службе Северного регионального медиа-центра Минобороны в Facebook.
Это комбинированное устройство выброса ложных целей. Как сказано в сообщении, его использование защитит украинскую авиацию от поражения современными переносными зенитно-ракетными комплексами с вероятностью 95%.
Еще один важный момент — "Адрос" практически не влияет на основные летно-технические характеристики вертолета.
Сейчас предприятие "Адрон", на котором и разработали эту систему защиты, работает над созданием нового комплекса защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет.
Напомним, на международной выставке IDEX-2017 в ОАЭ Украина представила легкий боевой вертолет КТ112 Combat.