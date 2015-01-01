Веток нет, но вы держитесь: в Сети троллят симферопольскую елку

Дерево оказалось подарком из российского города Вологда.

аннексированном Симферополе установили новогоднюю елку, которой явно не хватает веток и игрушек.

Дерево выглядит достаточно угрюмо и лысовато.

Снимок симферопольской "красавицы" опубликовал на странице в Facebook Андрей Клименко.

Ель оказалось подарком из российского города Вологда.

"А вологодский-то подарочек столице оккупированного Крыма — со смыслом :) Чтобы долго не въезжать: это перекресток улиц Горкого и Пушкинской в Симферополе, справа — здание русского театра", — подписал снимок Клименко.

Пользователи Сети сразу принялись комментировать снимок. "А вологодский-то подарочек столице оккупированного Крыма — со смыслом:)", "Веток нет, но вы держитесь", "Смешонъ и страшенъ русский миръ", "Если это эталон красоты, надо думать какая у них не красавица", — шутят пользователи в комментариях. "Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, и не украшенная страшная и украшенная", — пишут в Интернете.

Напомним, в Сети высмеяли российский календарь с сирийками.