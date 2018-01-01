Вежливый нарушитель. В Киеве водитель джипа "перевел" старика через оживленный проспект: видео

Водитель, вопреки правилам, закрыл пешехода корпусом своей машины.

Киевский водитель отличился благородным поступком фото: Сегодня

В Киеве водитель черного джипа помог пожилому мужчине с тяжелыми сумками пересечь проспект Победы в месте, где нет светофоров.

Первые четыре полосы дедушка преодолел самостоятельно. А вот через вторую половину дороги старенького буквально "перевел" черный внедорожник.

Водитель, вопреки правилам, закрыл пешехода корпусом своей машины и ехал поперек движения, пока не убедился, что мужчина в безопасности.

Другие водители отнеслись к ситуации с пониманием. Этот случай зафиксировали камеры наблюдения, однако номера воспитанного внедорожника разглядеть не удалось. После хорошего, хотя и опасного поступка, машина просто поехала.

Напомним, в Ржищеве лихая девушка-водитель под амфетамином устроила полицейским гонки в стиле GTA.

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