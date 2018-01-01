"Видео из золотой коллекции мира": смена почетного караула в Канаде прошла под украинскую мелодию

Военные исполнили мелодию к песне "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали".

Смена почетного караула в Канаде прошла под украинскую мелодию. Фото: Reuters

1 июля возле парламента Канады в Оттаве смена почетного караула состоялась под украинскую мелодию к песне "Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали".

"Это видео должно войти в золотую коллекцию украинских артефактов в мире. Канада. Оттава. Смена почетного караула возле парламента под наше "щоб шаблі не брали, щоб кулі минали...", - написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко у себя в Facebook.

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Дипломат поблагодарил канадский оркестр Церемониальной гвардии Вооруженных сил Кнады за "фантастический музыкальный подарок".

Напомним, в Канаде развесили украинские плакаты против ЧМ-2018. Впрочем, некоторые из них сорвали местные жители.

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