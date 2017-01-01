Видео с ребенком-посевальщиком рвет Сеть

Сію-сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю, сказал малыш.
Такой посевальщик по милости многих моих Facebook-друзей зашел к моей семье, написала руководитель секретариата межфракционного депутатского объединения "Защита прав ребенка" Людмила Волынец на своей странице в соцсети.
Ребенок исполнил:
"Сію-сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю,
Не на рік, не на два, а на многії літа,
Віщую Вам нині, усім добрі люди,
Хай в кожній родині радість буде".
Ранее сообщалось, что 13 января в центре Киева по случаю Старого Нового года устроили традиционное костюмированное празднование с вождением "козы" и щедрованием, мероприятия начались на платформе станции метро "Золотые Ворота".