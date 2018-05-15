"Виновен кот". В Киеве случилось курьезное ДТП, фото и видео с места происшествия

Авария произошла вчера вечером, обошлось без пострадавших.
Водитель автомобиля утверждал, что виновником аварии является его кот, которого держала на руках пассажирка, пишет "Эспрессо".
"Во время движения кот вылез на руль, и водитель отвлекся. К счастью, никто не пострадал", — отметило издание.
Ранее в Киеве на Борщаговке девушка на легковом авто не справилась с управлением, протаранила две припаркованные машины, забор и влетела на территорию школы. После ДТП злоумышленница закрылась в машине, не шла на контакт.
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