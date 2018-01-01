"Виталик еще тот гондольер". Последствия ливня в Киеве создали ажиотаж в Сети

Киевляне и гости города шокированы реками, в которые после часового дождя превратились столичные улицы.

Эту символическую реку пользователи Сети предложили торжественно открыть президенту Фото: Facebook/Михаил Ткач

Мощный ливень, который обрушился 25 июля на Киев , спровоцировал резонанс не только на дорогах столицы, став причиной десятибалльных пробок, но и позволил пользователям соцсетей показать свои умения в иронии и сарказме.

Facebook взорвался мемами и постами на тему последствий ливня, с которыми не смогла справиться городская власть столицы во главе с мэром Виталием Кличко.

Одни шутили о лодках на "евробляхах", другие называли градоначальника гондольером, третьи планировали в затопленных пешеходных переходах ловить рыбу. Журналист Михаил Ткач предложил, чтобы президент Порошенко торжественно разрезал ленточки на новосозданных реках.

"И вы думаете, что они не переизберут Виталика мэром? Полагаете, для них имеет значение тот факт, что из него мэр как из гов*а пуля? Переизберут, конечно!", - пишет в Сети Вячеслав Чечило.

"Только зима без тепла протрезвит киевлян и гостей столицы. Иначе они никогда не выздоровеют и будут голосовать за лавочки и почтовые ящики с ключами. И за представителей экстравагантных видов спорта, естественно", - отметил Алексей Кучеренко.

"Срочно нужно в Киеве создавать КП "Гондола". КП "Гондола", как по волнам!", - пошутил Владимир Андриевский.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, из-за сильных дождей – буквально ливней с грозами и градом – Киев практически затопило. Движение на улицах парализовано.

Ранее мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой.

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