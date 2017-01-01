ВКонтакте россиян поздравили на украинском языке: "З прийдешнім святом"

ВКонтакте говорят, что сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке.

Россияне в социальной сети "ВКонтакте", которая запрещена в нашей стране, 31 января, получили поздравления с наступающим Новым годом на украинском языке.

Пользователи уже поделились соответствующими скриншотами в Twitter.

"З прийдешнім святом" — говорится в позлравлении.

Как пояснили ВКонтакте, сообщения на украинском языке были разосланы по ошибке, пишет TJornal.ru.

"Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", — рассказал представитель пресс-службы ВКонтакте Евгений Красников.

"ВКонтакте" случайно отправила некоторым пользователям поздравление с Новым годом на украинском языке. В соцсети заверили, что ошибка уже исправлена https://t.co/7l1KOD0KgA — TJ (@tjournal) 31 декабря 2017 г.