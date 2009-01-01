Влияние соцсетей или "деяния дьявола". На Виннитчине трое подростков покончили с собой

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1 / 3 На Виннитчине произошло сразу три самоубийства (фото: kri.su)

Влад Марнопольский 17 сентября ушел из дома и в ночь на 18 сентября совершил самоубийство.

На Виннитчине произошло сразу три самоубийства фото: kri.su

В небольшом городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков.

Местные жители бьют тревогу, не выпускают детей из дома и считают, что все это проявления дьявола, говорится в материале ТСН.

Что известно о самоубийцах

Влад Марнопольский 17 сентября ушел из дома и в ночь на 18 сентября совершил самоубийство. Парню было всего 17 лет, он учился в медицинском училище и должен был стать врачом, как и его родители. Мама Влада работает в местной поликлинике стоматологом.

По словам начальника Погребищенского отделения полиции Владимира Гавриша, уголовное производство в отношении Марнопольского было закрыто, поскольку было установлено, что самоубийство он совершил сам.

"Никто ему не помогал и другие версии не были подтверждены. Склонения его к совершению самоубийства не подтвердилось. Предсмертной записки также не было выявлено", — отметили в полиции.

Начальник полиции рассказал, что Влад был в гостях у друзей, потом пришел домой, мать его видела и они общались. Никаких телесных повреждений у него не было. Он лег спать, а перед этим еще сказал, что у него утром есть какие-то планы. Уже утром мать проснулась и увидела открытые двери на улицу, поскольку парень занимался спортом, она подумала, что сын пошел на перекладину. Но оказалось, что это был суицид. Парень повесился на турнике во дворе.

"Было обнаружено у него в крови 1,4 промилле алкоголя. Когда они отдыхали с друзьями, то он употреблял спиртные напитки, но когда они общались с матерью, то она отметила, что сын был нормальный и адекватный — это с ее слов", — добавил Гавриш.

Стоит отметить, что Марнопольский был подписан в Сети на разные группы с негативным контентом, который и мог натолкнуть подростка на смерть.

"Одна из них (группа, — ред.) была подписана какими-то иероглифами, то в ней были разного рода сообщения негативного влияния, например, демонология, оккультизм и прочее. Для ребенка ничего хорошего в тех группах не было. Если говорить о всех таких пабликах, то только начинался "Синий кит", мы во всех заведениях провели занятия, переговорили с воспитателями и т. д. Родители то смотрели телефоны и соцсети, однако, на этих новых современных телефонах ничего невозможно увидеть. С другой стороны, когда мы проводим такие занятия, то делаем своего рода рекламу этим пабликам. Потому что, ребенок, который никогда о таком не слышал, ему станет интересно, и он туда зайдет", — добавил Гавриш.

По его словам, у Марнопольского не было таких групп, под влиянием которых он мог бы такое сделать. Однако, ТСН.uа нашел группы, о которых рассказали в полиции. Большинство сообщений носили суицидальный характер, на многих фотографиях были изображены кровь, убийства, дьявол, повешение на дереве, сатанинская библия и тому подобное.

Второй случай произошел 7 октября, менее чем через три недели после первого самоубийства. 18-летний Юрий Мельник в социальных сетях зарегистрированным не был и с Марнопольским знаком не был и они даже не общались, и номеров телефонов друг друга не имели.

Если Марнопольский мог совершить самоубийство под влиянием социальных сетей, то смерть Мельника — полная загадка. В полиции сейчас открыто уголовное производство и продолжается следствие.

"В отношении Мельника, я не могу утверждать, но он также вынашивал такие идеи относительно самоубийства. Он рассказывал друзьям, вот чтобы под машину прыгнуть и такое подобное. То есть, наклонности у него прослеживались. Причины самоубийства Мельника пока нет, мы ждем заключений всех экспертиз. Мельник вышел из дома в вечернее время и был с друзьями где-то в развлекательном заведении, а когда вернулся, то общался с родителями и все было хорошо. Его телефон также смотрели, и ничего такого, что могло бы подтолкнуть его к суициду не было", — рассказали в полиции.

Третий парень — 18-летний Вадим Протопиш. Он был одноклассником Юрия Мельника. Последние два года учился в Виннице, у него была девушка, с которой они были вместе около года, однако, затем они разошлись, что, возможно и стало причиной самоубийства.

"Родителей не устраивали их отношения и они его забрали и он поступил в Черкасское заведения и учился он на спасателя ГСЧС. Он приехал на похороны своего одноклассника, а потом встретился со своими знакомыми в Погребище, и когда они там отдыхали, он увидел эту девушку. Они тогда уже как 2-3 недели пребывали в сложных взаимоотношениях и у них произошел конфликт. Вадим начал к ней подходить и выяснять отношения. Друзья его забрали оттуда и отвезли домой. Когда он был уже дома, позвонил своему товарищу и сказал, что будет третьим. Этот товарищ перепугался и начал звонить всем друзьям и знакомым, потому что номера телефона родителей у него не было. Ну вот, как они все прибежали к нему домой то уже было поздно, и он повесился", — добавил Гавриш.

Начальник полиции отмечает, что здесь есть хоть какая-то причина — это конфликт с девушкой, а у первых двух ребят пока непонятно. Поэтому, сейчас ожидаются результаты экспертизы.

"Вот не было у них этой грани. Они не осознавали всех последствий и что это грех. При том, что все они знали, как это, потому что все присутствовали на похоронах и видели всю ту процессию, видели как тяжело и больно родителям, и все равно", — добавил Владимир Гавриш.

Полиция продолжает расследование и просит родителей быть внимательными к своим детям. Стоит общаться с подростками, прислушиваться к ним, следить за их предпочтениями и просто быть рядом. Местные жители уверены, что это "проявление деяний дьявола", полиция уверяет, что родители просто вовремя не объяснили и не досмотрели.

Знакомые о самоубийцах

Местный подросток Максим Столетний, который учится в училище Погребища, также рассказал, что на месте самоубийства первого парня было найдено веревки с петлями, и возможно все связано с социальными сетями.

"Вроде говорят, что-то из-за социальных сетей. Все же были на похоронах: и родители, и знакомые, и одногруппники и все там общались. Все говорят, что это не последняя смерть. В Бухнах (село неподалеку Погребище, — ред.) также еще парень повесился. У нас в училище собираются психологи и говорят с нами об этом", — рассказал Максим.

Парень говорит, что после самоубийств, со страниц подростков все удалили, а полиция вообще ничего не рассказывает и не делает.

"Да, еще я слышал о полнолунии, и все такое. Говорили, что это год такой, что будет еще много самоубийств", — сказал Максим.

Стоит отметить, что местные в Погребище настолько напуганы, что просто отказывались разговаривать. ТСН.uа пытался связаться с друзьями и одногруппниками ребят, однако все настолько испуганы, что около 15 людей просто заблокировали свои страницы в Сети или добавили журналиста ТСН в черный список.

Однако, те, кто согласился рассказать о ребятах, сказали, что все они были положительные, хорошо учились, хорошо выглядели и никто бы даже подумать не мог, что такое возможно.

"С Вадимом мы учились вместе в школе. Я ушел после 9-го класса, а он остался до 11-го. После того я с ним 3 года не общался. Я не знаю, почему это произошло, слухов много, однако, я в это не верю. Он был обычным парнем, как и все", — рассказал знакомый парня Олег Мельник.

Это не первый случай в маленьком городе. В марте 2016 года 19-летнюю студентку медуниверситета Погребища Аллу нашли в ванной комнате общежития с простреленной головой.

Друзья девушки рассказали, что она была студенткой 2-го курса, старостой группы, порядочной, умной девушкой и не имела никаких проблем с учебой. Предполагают, что до самоубийства ее могли довести конфликты с парнем.

Психологи говорят, что чаще всего суициды совершают в возрасте 15-25 лет. Девушки, в отличие от парней, делают этот роковой шаг на эмоциях, в основном из-за несчастной любви, проблем в семье. Родителям подростков советуют присматриваться к поведению своих детей. Депрессию, из-за которой чаще всего совершают суицид, может выдать внезапная замкнутость и молчаливость.

Местные говорят, что это "проявление деяний дьявола"

"Я подробностей не знаю, просто я проживаю в Погребище, и для нас это была очень большая трагедия. Как первый ребенок повесился, то все выходили и прощались. Потом второй ребенок повесился, а потом за ним сразу третий, и тоже повесился. После этого родители очень перепугались и никого не выпускали из дома. Я своему ребенку также запретила", — говорит местная жительница Надежда.

Все ребята были найдены повешенными. Самому младшему было 17 лет, второму и третьему — 18 лет.

По словам женщины, после первого самоубийства, мама мальчика ездила к гадалке, где ей сказали, что до конца этого года повесится еще восемь детей. После трагедии в Погребище в соседнем селе повесился еще один парень, утверждает Надежда, однако, полиция пока опровергла этот факт. В Погребище, в котором проживает около 6000 человек, распространились различные слухи и уже каждый имеет свою версию трагедии.

"Говорят, что это социальная сеть все. Я разговаривала с местным полицейским и он сказал, что были собрания, на которых говорили на эту тему. Сказали, что у детей наркотиков в крови не было, только алкоголь. У нас тут есть такой ночной магазин "Артемида", то говорят, что все они перед повешением собирались возле него", — рассказала она.

Все три семьи состоятельные и никогда не бедствовали, у детей было все, и им ни в чем не отказывали.

"Еще в полиции мне рассказали, что зашли в компьютер одного ребенка, а у него там поисковые запросы "Как продать душу дьяволу". Он (полицейский – ред.) мне сказал, что боится даже о таком говорить, чтобы никто ничего не узнал, потому что люди и так очень напуганы", – добавила местная жительница.

Слухи настолько расползлись маленьким городом, что некоторые начали говорить, что вроде, все ребята повесились в полнолуние, и здесь есть проявления деяний дьявола, однако, как уверяет полиция, это неправда. Надежда говорит, что все те дьявольские паблики и запросы в Сети говорят о потустороннем мире.

В селе также ходят слухи, что там была постановка, и якобы кто-то парня снимал на камеру, также было найдено много других веревок с удавками.

"Родители говорят, что как мог ребенок такое сделать, говорят, что там еще кто-то присутствовал во время самоубийства", — рассказывает Надежда.

Тем временем, учителя в школе говорят, что это секта, где проводятся манипуляции над детьми, и там влияют на их сознание. В полиции отметили, что были открыты уголовные производства, однако местные жители все равно очень напуганы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве, узнав о самоубийстве возлюбленного, девушка прыгнула с крыши дома.