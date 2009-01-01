ВМС Украины получат списанные корабли НАТО и построят четыре новых

На финишную прямую вышли договоренность о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.

Об этом заявил первый заместитель Командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов в эфире одесского 7 канала, сообщает Милитарный портал

По его словам, продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. В частности, уже на финишную прямую вышли договоренность о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.

По его словам, корабли, которые могут передать Украине, уже вышли из пользования в этих странах, ведь на смену им пришли новые модели. Однако они в полном боевом состоянии.

Кроме того, ВМСУ получат и новые корабли, которые сейчас строятся на отечественных предприятиях.

По словам Тарасова, речь идет о 4 артиллерийских катера типа "Гюрза-М", два десантно-штурмовых корабля, а также одно судно специального назначения.

Напомним, Украина возобновляет строительство военных кораблей.

В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа "Кентавр".

Видео: Мілітарний Портал