Во Франции мужчина перестарался с уколами ботокса, пытаясь "закосить" под Мэрилин Монро: фото

Порой стремление к "идеалам красоты" толкает людей на неожиданные поступки и приводит к шокирующим последствиям.

В городе Тулон (Франция) 32-летний Сириль Ру истратил около семи тысяч долларов США на пластические манипуляции в виде инъекций ботокса – ради того, чтобы максимально походить на своего кумира — голливудскую актрису Мэрилин Монро.

Такое сообщение опубликовало британское издание The Mirror.

По данным журналистов, мужчина работает официантом. Широкую известность он получил сразу после того, как зарегистрировался в социальной сети Instagram и начал публиковать свои фото макияже и с обильным использованием фильтров в мобильных приложениях. Интернет пользователи окрестили Ру "пластическим парнем".

Также известно, что мужчина − ради того поддерживать "пухлогубость" − регулярно ходит к пластическим хирургам и колет в губы по 1 миллилитру ботокса.

Напомним, ранее поклонники певицы Наташи Королевой были шокированы тем, как певица увеличила губы.