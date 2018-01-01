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Во Франции откроют парк развлечений для нудистов

Сегодня, 02:01

Организаторы уточняют, что некоторые аттракционы необходимо будет посещать в одежде.

нудисты
Нудисты в Париже получат парк развлечений Фото: Reuters
На окраине столицы Франции Парижа 1 июня открывается парк развлечений для нудистов.

"Мы раньше думали, что лучше не показывать себя слишком много. Но политика, которая проводится мэром Парижа с социалистическими взглядами Анн Идальго, доказывает, что времена изменились", — цитирует Fox News главу парижской группы нудистов Седрика Амато.

Отмечается, что в распоряжении нудистов окажется весь парк аттракционов, в том числе батуты и мини-поле для гольфа. Однако посещение некоторых аттракционов возможно только в шортах или нижнем белье в целях безопасности.

По словам Амато, в регионе насчитывается 88 тысяч нудистов. А в целом ежегодно во Францию приезжает около четырех миллионов любителей нудистского отдыха.

Напомним, семейная пара из Чехии, которая сейчас проживает в Австралии, создала откровенный Instagram-аккаунт под названием Naked Together, что приблизительно можно перевести как "Обнаженные вместе", где публикует свои нудистские фото.

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Теги:  
Франция, Париж, нудисты, парк аттракционов, развлечения
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