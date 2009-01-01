"Во время Украины не было такого". В Керчи врачи пожаловались на нехватку лекарств и отток кадров

По словам сотрудников больницы им приходится работать в условиях жесткого дефицита лекарственных средств.

В Керчи врачи жалуются на нехватку лекарств ru.krymr.com

оккупированной Россией Керчи врачи больницы №1 заявили об очень ограниченных возможностях учреждения в организации оказания помощи пациентам.

По словам сотрудников больницы им приходится работать в условиях жесткого дефицита лекарственных средств, необходимых растворов и недоукомплектованности отделений, сообщает kerch.net.

"Мы не имеем медикаментов, чтобы в полном объеме оказывать неотложную помощь. Нет растворов, чтобы капать — проводить инфузионную терапию пациентам, а у нас это основной метод лечения. Нет необходимого оборудования для ухода. Зондов нет. Идет отток кадров. Причем такой отток, которого никогда не было. Я не помню такого оттока. Даже в самые сложные наши времена во время Украины не было такого", — говорит завотделения хирургии Владимир Шаповалов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Керчи сотрудники завода потребовали от оккупантов работу и зарплату.

Видео: kerchnettv.