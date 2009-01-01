Во вторник синоптики прогнозируют в Украине заморозки и мокрый снег

В Киеве ночь вторника без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

В Украине прогнозируют мокрый снег un.ua

В большинстве областей Украины во вторник, 21 ноября, температура воздуха снизится, пойдут дожди с переходом в мокрый снег.

Об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Отмечается, что 21 ноября в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дождь, местами с мокрым снегом, днем в Донецкой и Луганской областях сильные осадки, в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 мороза, в южной и восточной части от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 2-7 мороза.

В Киеве ночь вторника без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

Во Львове местами небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

В Одессе без осадков. Температура ночью 0-2 тепла, днем 4-6 выше нуля.

В Днепре дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

В Харькове дождь с мокрым снегом. Температура ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем 2-4 тепла.

В Карпатах небольшой снег. Температура в течение суток 2-7 мороза.

Напомним, ранее в Украине прогнозировали ухудшение погодных условий.