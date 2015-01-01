Военные угрозы и внешние вызовы. В Генштабе назвали главные задачи ВСУ

Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания, заявил Муженко.

В Генштабе назвали главные задачи ВСУ УНИАН

Главной задачей ВСУ по-прежнему является реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению.

Как сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко сказал на расширенном совещании с руководящим составом военных комиссариатов Украины.

"Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания. Мол, там, где продолжаются боевые действия, созданы группировки, военнослужащие которых постоянно выполняют боевые задачи. Для кого-то такая отдаленность этих действий может создать иллюзию, что эта ситуация совершенно не влияет на процессы в Вооруженных силах и на деятельность военных комиссариатов. Все наоборот. Угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, никуда не исчезли, и мы должны быть готовы к адекватному ответу на них", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что вся система комплектования армии и организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы. По его словам, отработка этих вопросов будет продолжена и в 2017 году.

"Некоторые из этих угроз являются актуальными, некоторые — возможными, некоторые — менее вероятными. Но мы должны быть готовы реагировать на все. Для противодействия таким внешним угрозам Украине нужны боеспособные воинские части, эффективные и слаженные органы военного управления. Военные комиссариаты должны сыграть свою весомую роль в качественном комплектовании Вооруженных сил", — сказал Муженко.

Он отметил, что военным комиссариатам важно поддерживать динамику набора граждан на службу по контракту.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб готовит призыв в ВСУ офицеров запаса, не служивших в армии.