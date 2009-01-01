"Военные ушли вперёд". Волонтер рассказал об изменениях на Светлодарской дуге

Изменение позиций происходит нежданно и без предупреждения, пишет Мысягин.

Бойцы АТО на Донбассе 72-Гвардійська-ОМБР

На Донбассе с конца декабря у ВСУ произошли большие изменения на Светлодарской дуге

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

"Где-то военные ушли вперёд, где-то подровняли позиции, где-то перешли на новое место дислокации", — рассказал он.

По словам волонтера, это всегда происходит нежданно и без предупреждения. "Противник не должен ничего знать. Пришёл приказ занять или передислоцироваться на новые позиции — военные быстро собрались и исполнили", — отметил Мысягин.

Ранее украинский военнослужащий Вячеслав Власенко (позывной "Филин"), освобождавший поселок Новолуганское Донецкой области во главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина", подтвердил, что наши бойцы "выровняли" Светлодарскую дугу.