Военный эксперт рассказал, как заставить "бурятское чмо" на Т-72 соблюдать Минские соглашения

Американский ПТРК дает возможность "выстрелить и забыть" и поражать бронированную цель сверху, говорит Дмитрий Тымчук.

Военнослужащие ВС РФ из Бурятии warfare.com.ua

Наличие у сил АТО американскихбудет способствовать соблюдению боевиками и кадровыми российскими военными на Донбассе Минских соглашений.

"Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"В преддверии, будем надеяться, позитивного решения США о предоставлении нам летального оружия, в украинском информпространстве происходит какой-то феерический цирк. СМИ вытаскивают пачками какие-то тела, именующие себя "военными экспертами", несущих откровенный бред и по сути дискредитирующих (не знаю, с какой целью) идею предоставления ВСУ американских ПТРК", — пишет военный эксперт.

"1. "Военным экспертам" на заметку: нет пятого поколения ПТРК. И четвертого тоже. Их на сегодня в мире всего три. "Джавелин" — это третье поколение. Две главные фишки: принцип "выстрелил и забыл" и возможность поражения бронированной цели сверху (где наименьшая толщина брони)", — объясняет координатор "Информсопротивления".

"2. При этом украинский ОПК производит только ПТРК второго поколения ("Стугна", "Корсар", для особо одаренных: "Скиф" это и есть "Стугна", только с другим прибором наведения — производства РБ)", — продолжает он.

"Это не означает, что у нас тупые конструкторы. Это означает, что четверть века — с начала Независимости — украинский ОПК был нелюбимой дочкой украинской власти. Все вопросы к кравчукам и кучмам, которые сейчас с умным видом рассуждают, как нам жить дальше", — укололо нардеп бывших глав украинского государства.

"3. Смысл получения "Джавелинов" ВСУ — это принцип принуждения россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений. Если каждое ростовско-бурятское чмо будет понимать, что нельзя просто так выехать на своем уральском Т-72 и безнаказанно пошмалять в сторону позиций ВСУ, эти находящиеся в перманентной коме соглашения, глядишь, и заработают", — резюмировал Дмитрий Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар", который называют аналогом Javelin.