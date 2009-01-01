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Военный эксперт рассказал о ликвидации 14 оккупантов на Донбассе

Сегодня, 11:34

Вражеские потери зафиксированы в подразделениях, которые дислоцируются в Горловке, Макеевке, Донецке, Новоазовске, Луганске и Брянке.

Безымянная могила террориста, Донецк-1
Могилы боевиков на Донбассе Reuters
За неделю на Донбассе были ликвидированы 14 российских военных и боевиков.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп  Дмитрий Тымчук.

По его данным, в период с 13 по 20 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 14 человек. В частности, потери зафиксированы в подразделениях, которые дислоцируются в Горловке, Макеевке, Донецке, Новоазовске, Луганске и Брянке.

Также сообщается, что для обеспечения деятельности частей и соединений террористов с территории России доставили около 1100 тонн горюче-смазочных материалов и 14 топливозаправщиков.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" назвал потери врага у Кадиевки.

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Тымчук, Донбасс, боевики, потери
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