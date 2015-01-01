Военный эксперт рассказал о панике в рядах боевиков ДНР, и как ФСБ "вербует" кадры на границе

ФСБ РФ интенсивно вербует кадры среди широких слоев населения в приграничной полосе, основной приём — ловля "на контрабанде".

Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua

Среди местных боевиков ДНР растет паника в связи с тем, что командование дало распоряжение о передаче в штаб списков родственников, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Боевикам "5-й омсбр 1-го АК ДНР" из числа местных жителей дано указание передать в штаб списки родственников, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию. Данное распоряжение вызвало панику в среде боевиков, боящихся обвинений в сотрудничестве с СБУ и расправы с ними самими и их родственниками со стороны "МГБ ДНР", — пишет эксперт.

Кроме того, пишет Тымчук, в приграничных с РФ районах ДНР отмечается значительная активизация ФСБ РФ.

"В частности, сотрудники российской спецслужбы под прикрытием пограничников РФ (Погранслужба РФ входит в состав ФСБ РФ) интенсивно вербуют кадры в приграничной полосе, при этом вербовка ведется среди широких слоев населения, вне зависимости от рода деятельности. Основной приём — ловля "на контрабанде" или "незаконном пересечении границы", при этом у граждан изымаются документы, что облегчает вербовку", — отмечает нардеп.

Напомним, в ГУР отмечали, что российский офицер, командир одного из батальоновбоевиков ДНР, расстрелял своего подчиненного за отказ от выполнения приказа.