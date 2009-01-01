Военный эксперт рассказал о потерях боевиков за неделю

Боевики ДНР за неделю потеряли четырех человек, в ЛНР — двоих.

vk.com/public62043361 Потери российских оккупационных войск на Донбассе с 3 по 10 октября 2017 года составили 6 человек.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Среди подтвержденных потерь оккупантов: 1 боевик 1 АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск), 1 боевик 3 омсбр (Горловка) 1 боевик 5 омсбр (Макеевка), 1 боевик 11 омп (Макеевка).

В 2 АК — 6 омсп (Кадиевка) за неделю потеряли двоих своих боевиков", — пишет Тымчук.

Напомним, волонтер Оксакна Быкова сообщила о ликвидации шестерых боевиков.

Ранее Тымчук писал о том, что в ЛДНР запрещают проводить "пышные" похороны боевиков и не дают льготы на убитых.