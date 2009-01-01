Военный эксперт рассказал об очередной лжи и смертельной провокации боевиков

Боевики ДНР и ЛНР продолжает дискредитировать ВСУ, под видом сил АТО обстреляли несколько населенных пунктов.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
"Командование "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" продолжает отдавать приказы на обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск.
Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих "армейских корпусах", количество которых резко возросло в январе с.г. с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России", — пишет Тымчук.
По информации эксперта, примером тому — артиллерийские обстрелы, которые боевики проводили с 10 по 21 января.
Так в Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Макеевку и Харцызск, а в Луганской — противник нанес удар по Ирмино, Алмазной, Первомайску и Голубовке.
"Ирмино и Алмазная – учения артиллерии "6 омсп 2 АК ЛНР" (Кадиевка); Макеевка, Харцызск – батарейные учения в отдельной артиллерийской бригаде "1 АК ДНР" (Донецк); Первомайск, Ирмино и Голубовка – учения гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной батарей "4 омсбр 2 АК ЛНР" (Алчевск)", — сообщает Тымчук.
Ранее Тымчук сообщал, что силовики плотно накрыли огнем боевиков под Калиновкой, враг с потерями отступил.