Военный эксперт рассказал об очередной лжи и смертельной провокации боевиков

Боевики ДНР и ЛНР продолжает дискредитировать ВСУ, под видом сил АТО обстреляли несколько населенных пунктов.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация.

Командование боевиков ДНР и ЛНР продолжает дискредитировать Вооруженные Силы Украины . В период с 10 по 21 января противник под видом сил АТО обстрелял несколько населенных пунктов, расположенных на оккупированной территории Донбасса.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Командование "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" продолжает отдавать приказы на обстрелы населенных пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск.

Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих "армейских корпусах", количество которых резко возросло в январе с.г. с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России", — пишет Тымчук.

По информации эксперта, примером тому — артиллерийские обстрелы, которые боевики проводили с 10 по 21 января.

Так в Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Макеевку и Харцызск, а в Луганской — противник нанес удар по Ирмино, Алмазной, Первомайску и Голубовке.

"Ирмино и Алмазная – учения артиллерии "6 омсп 2 АК ЛНР" (Кадиевка); Макеевка, Харцызск – батарейные учения в отдельной артиллерийской бригаде "1 АК ДНР" (Донецк); Первомайск, Ирмино и Голубовка – учения гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной батарей "4 омсбр 2 АК ЛНР" (Алчевск)", — сообщает Тымчук.

Ранее Тымчук сообщал, что силовики плотно накрыли огнем боевиков под Калиновкой, враг с потерями отступил.