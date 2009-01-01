Волонтер о ситуации на Светлодарской дуге: гости из-за "поребрика" зашли в немалом количестве

< > < >





1 / 4 Боевики 7 омсбр 2АК на Светлодарской дуге (@666_mancer)

Местные боевики не показывают большого старания умирать, говорит Юрий Мысягин.

Боевики 7 омсбр 2АК на Светлодарской дуге @666_mancer

Установившееся в районе Дебальцево дуге затишье, скорее всего, является временным, поэтому не должно успокаивать бойцов АТО, защищающих

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, постоянно происходит движение боевой техника сепаратистов и осуществляется подвоз боекомплекта.

"Ротируются люди. Укрепляются позиции. Наблюдатели сидят на позициях", — рассказывает волонтер.

"Есть информация, что гости из-за поребрика зашли в немалом количестве, так как местных уже не хватает и те, что остались (не сбежали), большого старания идти умирать не показывают", — пишет Юрий.

"Ждём. Скоро начнётся с новой силой", — выразил твердую уверенность Мысягин.

Напомним, ранее волонтер рассказал о ситуации на Донбассе и заметил: "Орки лезут. А значит выгребут".

фото: @666_mancer