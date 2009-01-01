Волонтер о затишье на Светлодаркой дуге: у нас тут — очень серьёзная сила, только ждёт приказа

Вся Светлодарская дуга уплотнена нашими бригадами и батальонами, пишет Юрий Мысягин.

Украинская бронетехника, иллюстрация

Наустановилась уже привычная за 3 года войны тишина. Тишина после, которой потом обычно начинается осложнение обстановки. Тишина, которая постоит неделю — две и потом резко начинается обстрелы и провокации.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что протяжённость Светлодарской дуги составляет многие десятки километров: "Все это поля, пригорки и высоты. Все стратегически высоты заняты как с нашей стороны, так и со стороны противника".

"И по всей этой протяжённости находятся наши "глаза". Они смотрят за противником сутками, меняя друг друга. Днём +45–50 на солнце, а ночью уже +15 и скоро начнут доставать из рюкзаков и одевать термобелье", — продолжает волонтер.

"Ничего не может ускользнуть от наших наблюдателей. Любое изменение на той стороне, и мы об этом знаем, и сразу готовы дать достойный ответ по всей протяжённости линии разграничения", — пишет Юрий.

По его словам, украинским военным нравится Светлодарская дуга: "Здесь есть где развернуться и показать все те знания и умения, которые получены за 3 года войны. Здесь есть возможность для нашей пехоты хорошо пройти вперёд и закрепиться на новых позициях, сократив расстояния до противника. Здесь почти нет поселков и поэтому есть возможность для нашей артиллерии прикрывать пехоту, идущую вперёд, и смешивать с землёй позиции противника. И самое главное — у нас здесь есть достойная военная сила, есть возможности взять стратегические высоты, которые пока занимает противник, и практически зайти в пригород Дебальцево".

"Вся Светлодарская дуга уплотнена нашими бригадами и батальонами. Очень серьёзная сила у нас тут стоит и она только ждёт приказа, — подчеркнул Мысягин. — Вот такая здесь сейчас обстановка. Мы тоже не сидим сложа руки. Работы будет пока ещё много".

Он также рассказал, что наконец-то после всех согласований волонтеры начнут проект по обеспечении нескольких бригад спецподсветками для шкал прицелов и буссолей, чтобы военные ночью могли точней и безопасней работать, и наблюдать за противником. Не телефонами и фонариками подсвечивать, и давать шанс снайперам противника, а изготовляемыми патриотами спецсистемами.

"Надо обеспечить все БМП шкалами, чтобы они могли стрелять по противнику с закрытых — скрытых дальних позиций. Также нужны будут шкалы и для РПГ. Лето заканчивается, скоро холода, будем готовить бригаду к ним. Нужны будут много бензопил, генераторов и ещё кое, что из металла для наших САУ", — подытожил помощник украинской армии.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что на Светлодарской дуге силы АТО продвинулись на 2 км вперед, но Минские соглашения соблюдают.