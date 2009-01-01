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Волонтер опубликовал списки боевиков из "потешного батальона Прилепина"

Сегодня, 17:38
Захар Прилепин 01 < >
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1 / 5 Опубликованы имена боевиков из «батальона Прилепина» (kp.ru)

Ради возвращения домой боевик решил сделать что-нибудь существенное.

Захар Прилепин 01
Опубликованы имена боевиков из «батальона Прилепина» kp.ru
Один из боевиков ДНР предоставил центру "Миротворец" списки всех своих соратников из "батальона Прилепина".

Об этом рассказал волонтер ВСУ Родион Шовкошитный в статье на сайте newwest.media.

"Воевал, грабил, отжимал — все как у всех. Алкоголь, наркотики — все как у всех. Однажды он протрезвел. Реальность, которую он увидел затуманенным глазом, сильно контрастировала с той, в которой он перманентно находился последних несколько лет", — пишет волонтер.

По его словам, ради возвращения домой боевик решил сделать что-нибудь, что "доказывало бы, что возврата назад для него нет и он готов к возвращению в украинское правовое поле".

По его словам, списки бандформирования составлены состоянию на март и сентябрь 2017 года. В нем также ведомость учета оружия прилепинского НВФ (по состоянию на январь 2017 года). В мартовском списке числятся 194 боевика. Второй список полностью раскрывает штат этого бандформирования, содержит данные на 214 действующих боевиков и 108 человек, которые ранее уволились из него. "Батальон Прилепина" сейчас укомплектован лишь на 50% и вооружен только стрелковым оружием.

"Вся документация по личному составу членов бандформирования "4 РШБСпН ДНР", известного как "батальон Захара Прилепина", "проект Суркова" или "потешный батальон", оказались в нужных руках", — добавил Шовкошитный.

Напомним, ранее Прилепин заявлял, что в РФ множество желающих воевать на Донбассе.

Фото: newwest.media.

Теги:  
Донбасс, ДНР, Прилепин, Миротворец
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