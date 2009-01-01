Волонтер опубликовал списки боевиков из "потешного батальона Прилепина"

Ради возвращения домой боевик решил сделать что-нибудь существенное.

Опубликованы имена боевиков из «батальона Прилепина» kp.ru

Один из боевиков ДНР предоставил центру "Миротворец" списки всех своих соратников из "батальона Прилепина".

Об этом рассказал волонтер ВСУ Родион Шовкошитный в статье на сайте newwest.media.

"Воевал, грабил, отжимал — все как у всех. Алкоголь, наркотики — все как у всех. Однажды он протрезвел. Реальность, которую он увидел затуманенным глазом, сильно контрастировала с той, в которой он перманентно находился последних несколько лет", — пишет волонтер.

По его словам, ради возвращения домой боевик решил сделать что-нибудь, что "доказывало бы, что возврата назад для него нет и он готов к возвращению в украинское правовое поле".

По его словам, списки бандформирования составлены состоянию на март и сентябрь 2017 года. В нем также ведомость учета оружия прилепинского НВФ (по состоянию на январь 2017 года). В мартовском списке числятся 194 боевика. Второй список полностью раскрывает штат этого бандформирования, содержит данные на 214 действующих боевиков и 108 человек, которые ранее уволились из него. "Батальон Прилепина" сейчас укомплектован лишь на 50% и вооружен только стрелковым оружием.

"Вся документация по личному составу членов бандформирования "4 РШБСпН ДНР", известного как "батальон Захара Прилепина", "проект Суркова" или "потешный батальон", оказались в нужных руках", — добавил Шовкошитный.

Напомним, ранее Прилепин заявлял, что в РФ множество желающих воевать на Донбассе.

Фото: newwest.media.