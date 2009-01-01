Волонтер потроллил некомпетентность спикера АТО: учит война, а не академия

Миронович в одном из комментариев исключил возможность ведения прицельного огня из вооружения БМП с закрытых-скрытых позиций.

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Некоторые комментарии спикера пресс-центра АТО подполковника Антона Мироновича говорят о его некомпетентности.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин написал на своей странице в Facebook.

Он указал, что Миронович в одном из комментариев исключил возможность ведения прицельного огня из вооружения БМП с закрытых-скрытых позиций.

При этом Мысягин пояснил, что украинские волонтеры уже давно обеспечили бойцов АТО на передовой специальными средствами, расширяющими возможности применения БМП.

"Не удивительно, что наш спикер пресс-центра АТО подполковник Антон Миронович не знает о том, что уже все БМП Украинской армии давно "умеют" стрелять с закрытых-скрытых позиций.

Потому что к этому не учили в военной академии, к этому приложили руку не государство, а волонтеры и патриоты нашей армии, которые обеспечили все наши БМП на фронте спец. системами (шкалы называются) придуманными и разработанными людьми, которые к государству не имеют никакого отношения.

И ВСУ с блеском давно променяет их на фронте.

Но даже если предположить, что этих шкал нет, то все равно наши БМП умеют работать с скрытых-закрытых позиций. Для этого необходимы хорошие корректировщики, которые в нашей новой армии тоже есть, кстати с отличным боевым опытом и тренировки на полигонах. Война, а не академия военная научила.

Поедете на военный полигон — сами все увидите.

Наш противник тоже давно активно применяет тактику обстрелов наших передовых позиций с БМП со своих скрытых-закрытых позиций.

Очень удивительно, что Вы спикер АТО этого не знали!", — написал Мысягин.

Напомним, ранее Мысягин рассказал подробности уничтожения БМП боевиков на Светлодарской дуге, обстреливавшей позиции украинских военных.