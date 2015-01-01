Волонтер рассказал, как на Донбассе контрабанда кормит коррупционеров по обе стороны фронта

Ссотрудники СБУ несут взятки от 30 до 50 тысяч долларов за возможность попасть на трехмесячную ротацию в АТО, говорит Дейнега.

На Донбассе контрабанда кормит коррупционеров vecherka.donetsk.ua

Все, кто пытался разобраться в вопросах контрабанды товаров на оккупированные территории, пришли к выводу, что нити ведут к первым лицам государства.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

Он подчеркнул, что после появления мобильной группы по борьбе с контрабандой, ее объемы уменьшились.

"Если год назад товары в Донецк ехали 40-тонными фурами, то сейчас они ездят "газельки" и микроавтобусами. Но объемы стали значительно меньше. В Донецке так же можно купить пиво "Оболонь" и конфеты "Рошен". И свирепая ненависть жителей оккупированного Донбасса к Украине не заставит их есть менее качественные и дорогие российские товары. Контрабанда кормит коррупционеров по обе стороны фронта. И "смешное", что сепаратисты в этом вопросе более честные, чем мы, потому что когда фура или "ГАЗель" заезжает на территорию ДНР, то там он платит пошлину в их таможенную службу, а когда она выезжает из Украины, то она платит взятку военным и СБУ", — пояснил волонтер.

По его мнению, СБУ технически способна снизить уровень контрабанды в десятки раз, у них для этого есть все ресурсы, но вместо этого сотрудники СБУ, по его данным, несут взятки от 30 до 50 тысяч долларов за возможность попасть на трехмесячную ротацию в мобильную группу "по борьбе с контрабандой".

"Полгода назад на встрече Грицака (председатель СБУ Василий Грицак — ред.) с волонтерами я в лицо ему имя позывной человека, "крышевавшего" контрабанду от СБУ. Он сделал вид, что не понимает, о чем я говорю и обещал разобраться. В результате этого человека поменяли. А через месяц со всех мобильных групп убрали волонтеров. И ситуация с контрабандой стала только хуже", — говорит Дейнега.

"Это очень непростой вопрос, в котором сошлись интересы коррумпированных военных, работников СБУ и первых лиц государства. Я категорически не верю, что такое масштабное явление может происходить без их согласия. И единственный способ это решить — это тотальное общественное давление на президента и председателя СБУ, а также привлечение международных партнеров к контролю над ситуацией и разработка плана действий по ее ликвидации. Остановка контрабанды не приведет к тому, что похудеет бюджет ДНР. Если мы перекроем их "западную таможню", люди не перестанут есть ли пить пиво. Их таможенные сборы просто поднимутся на границе с Россией, и бюджет ДНР получит свои поступления, которые позволят кормить террористический режим. Но остановив контрабанду, мы перестанем финансировать коррумпированных сотрудников СБУ и, как по мне, одна эта цель уже стоит борьбы. Но пока я не вижу у себя достаточных ресурсов для того, чтобы через общественное давление решить эту проблему. К сожалению", — добавил он.

Напомним, ранее волонтер назвал единственный способ освобождения Донбасса.

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