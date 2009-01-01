Волонтер рассказал, как погибли три украинских воина

В Днепр доставили тела трех погибших бойцов, которые считались пропавшими без вести.

В оккупированный боевиками Донецке в морг больницы Калинина свезли очередную партию тел погибших боевиков.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики везут в Донецк также тела неизвестных военных, которых они выдают за погибших воинов ВСУ.

Он также отметил, что по сепарским и РосСМИ прошла инфа: "Трое пропавших 8 января 2017 года военнослужащих ВСУ подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа республиканской линии обороны в районе села Октябрь. Мина, говоришь!?"

"Вчера с 3 телами, якобы ВСУшников (шевроны срезаны, без документов!), привезены и 5 тел орков РФ. Их сразу же велено "не вскрывать", — пишет он, добавляя, что, по словам привезших трупы — "все: и ВСУшники, и орки — погибли в одном бою".

Врач также уточнил, что все трупы "2–5 суточной давности...у ВСУшников — множественные пулевые, а у одного и множественные осколочные, одна рука сильно разорвана... у русских — двое только с осколочными, остальные — пулевые..."

Грустно, но склонен верить, что трое — действительно наши ребята. Геройски погибшие в праведном бою!, — пишет Чернов.

В свою очередь, советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook написала, что ночью, 14 января, военные доставили в Днепр тела трех погибших бойцов, которые считались пропавшими без вести.

"Вечная Вам память, Сыновья Украины! Героям слава!", — добавила Губа.

Напомним, 8 января возле линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.

13 января представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военных.