Волонтер объяснил, как ВСУ могут сделать Дебальцево еще ближе

Единственные, кто даёт отпор боевикам на Донбассе и кого они боятся — это наши военные, пишет Юрий Мысягин.

Артиллерия ВСУ Facebook Дмитрия Муравского

В последнее время на Светлодарской дуге противник сильно активизировался. Кроме "стандартного и привычного набора", из которого обстреливают наши передовые позиции, а это пулемёты калибра 12,7 и минометы враг подтянул ствольную артиллерию и РСЗО.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

Ничего их не пугает: ОБСЕ и наблюдательные миссии они не во что не ставят.

Единственные кто даёт им отпор и кого они боятся — это наши военные.

На Светлодарской дуге сейчас воюет 53-я отдельная механизированная бригада.

Читая последние новости, Вы уже знаете, что наших последних успехах там.

Хлопцы из пехоты в ответ на провокации и обстрелы своих позиций, в контратаке смогли хорошо продвинутся вперёд и закрепиться на новых рубежах. Там уже стоят наши опорники.

Это говорит о том, что Дебальцево, которое хорошо уже видно с некоторых высот, стало к нам ещё ближе.

Тактические взаимодействие наших наблюдателей и корректировщиков огня с нашей АРТОЙ, и "третьей силой" (которая снова неожиданно там появилась), которые естественно по всем Минским договорённостям отведены, показали, что они очень быстро умеют развёртываться и решают любые сложные задачи. Им не тяжело "достать" любые позиции обдроченцев, и даже за Дебальцево. Недавно "потерявшиеся" навсегда и уже не подлежащие восстановлению 2 пушки Д-30 у обдроченцев, тому подтверждение.

Все эти успехи просто невозможны без разных современных систем и технологий.

Для того, чтобы наша АРТА быстро и самое главное точно могли отработать в ответ, начиная от всех командиров расчётов и выше, должны быть 7-ми дюймовые планшеты с военными программами для точного огня, в специальных защитных чехлах. В штабах у командиров разных подразделений должен быть как минимум один монитор, на который с помощью HD приставки приставки выводится военная программа.

В каждом подразделении должна быть метеостанция с встроенным блютузом, на треноге с флюгером.

Когда у командира расчёта в планшете есть точные показатели погоды, то АРТА и "третья сила'', в ответ на обстрелы, соблюдают все Минские договорённости ещё точней и больней))

А теперь цифры и сама просьба.

Помните, как мы с Вами за один раз обеспечили планшетами и др. Разными штуковинами всю АРТУ 54-й бригады и как они славно себя проявили на Светлодарской дуге.

Так вот, в 53-й бригаде много чего уже есть и просто для ещё большего соблюдения Минских договорённостей, надо просто доукомплектовать и обеспечить весь БрАГ ( вся бригадно — артиллерийская группа включая корректировщиков и наблюдателей ) 53-й бригады, всем тем, что еще пока не хватает.

Планшеты "Асус" — 22 шт по 2190 грн = 48180 грн.

Карта памяти 32Gb — 22 шт по 330 грн = 7260 грн.

Защитная плёнка для планшетов — 22 шт по 50 грн = 1100 грн.

Андроид HD приставка — 5 шт по 2120 грн = 10600 грн.

Карта памяти 32Gb — 5 шт по 330 грн = 1650 грн.

ТВ 42 диагональ — 4 шт по 9800 грн = 39200 грн.

Повербанки 20000 ( в том числе для всех планшетов в АРТЕ )и — 45 шт по 590 грн = 26550 грн.

Зарядные устройства для быстрой зарядки планшетов — 45 шт по 220 грн = 9900 грн.

Военные защитные чехлы ( в том числe для всех планшетов в АРТЕ ) — 45 шт по 430 грн = 19350 грн.

Метеостанция "Кестлер" с блютузом — 3 шт по 14850 грн = 44550 грн.

Тренога + флюгер — 3 шт по 2200 грн = 6600 грн.

Бензиновые генераторы 2,5 кВт — 4 шт по 4300 грн = 17200 грн.

ИТОГО: 229140 грн.

Мы долго готовили этот проект.

БрАГ 53-й бригады сделал инвентаризацию и дал точное количество того, что им надо.

Мы все нашли у поставщиков и забронировали.

У нас есть почти 40000 грн, осталось собрать всего 190000 грн.

Хлопцы обещают, что Дебальцево станет еще ближе, а может и ...... не будем пока загадывать.

Прошу всех друзей и подписчиков перепостить и помочь.

Даже 5 грн — это тоже помощь.

Прошу журналистов и все информационные издания помочь расшарить этот пост.

Работаем на Победу.

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Карта Приватбанка

5363 5423 0554 3606 ( гривна )

Мысягин Юрий Михайлович

Тел для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.

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Для перевода гривны на нашу карту, с других банков Украины.

ПАО КБ "Приватбанк"

ОКПО 14360570

МФО 305299

Счет получателя 29244825509100

Назначение платежа 5363 5423 0554 3606

Мысягин Юрий Михайлович

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Если вы живёте не в Украине, напишите Дiду Панасу.

Через него для нас, из любой страны, в том числе из России, можно абсолютно анонимно перевести деньги на его биткоин-кошелёк

( пометка для Юрия Мысягина )

https://www.facebook.com/boris.nemirovski.3?__mref=message

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Можно сделать перевод через Western Union, MoneyGram или любой другой системой работающей в Украине.

Напомним, ранее волонтер рассказал о новых позициях сил АТО на Светлодарской дуге.