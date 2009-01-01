Волонтеры назвали имена 850 российских наемников, уничтоженных на Донбассе

Руководство РФ продолжает оставаться безразличным к судьбе простых российских граждан.

Могилы наемников в Снежном @HuSnizhne

На сегодняшний день российские волонтеры идентифицировали более 850. В частности, в 2016-м были назвать фамилии 80 россиян

Об этом со ссылкой на группу "Информационное сопротивление" (секция "Браво") сообщает УНИАН.

"Единственными, кому небезразличны судьбы уже убитых на территории Украины "защитников" имперской политики Путина, остаются российские волонтеры. Они продолжают составлять списки погибших граждан РФ для того, чтобы потом их семьи и мировое сообщество могло привлечь к ответственности тех, кто послал этих "солдат удачи" на войну в Украину", — сказано в сообщении.

По состоянию на 1 января 2017 года российским волонтерам удалось идентифицировать более 850 российских граждан из общего числа погибших на востоке Украины т.н. "добровольцев" и кадровых военных вооруженных сил РФ "ихтамнетов", а также установить причину их смерти.

При этом в группе констатировали, что руководство РФ продолжает оставаться безразличным к судьбе простых российских граждан, погибших или оставшихся калеками "во время исполнения своего долга перед Путиным на Донбассе". Примером тому – скромные похороны и разовое материальное вознаграждение (и только кадровым военнослужащим).

Напомним, в воскресенье утром, 8 января, в Москве бывший боевик ДНР застрелил соседа и в ходе перестрелки ранил полицейских.

фото: sprotyv.info