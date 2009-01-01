Волонтеры предложили еще 50 нардепам "поделиться" с армией частью состояния

В "Вернись живым" планируют обратиться к каждому народному избраннику.
Как сообщается на странице фонда "Вернись живым", новые обращения в рамках акции "Е-десятина" были направлены депутатам всех фракций и групп парламента.
"В этот раз мы решили не привязываться к округам, датам, объемам состояния или другим критериям. Мы выбирали новых адресатов в алфавитном порядке. Письма по этому принципу будут подготовлены на следующей неделе", — сообщают в фонде.
По словам волонтеров, они планируют обратиться к каждому народному избраннику. Результаты обращений доступны онлайн: goo.gl/AZa36D.
Напомним, в рамках первого этапа акции, который продолжался с ноября 2016 до февраля 2017, волонтеры направили 55 писем богатым министрам, депутатам, руководителям городских и областных администраций, прокурорам и судьям, а также 10 депутатам-майдановцам.