Волонтеры предложили еще 50 нардепам "поделиться" с армией частью состояния

В "Вернись живым" планируют обратиться к каждому народному избраннику.

Волонтеры фондаобратились еще к 50 народным депутатам с предложением "поделиться" с армией частью состояния, указанного ими в электронной декларациях.

Как сообщается на странице фонда "Вернись живым", новые обращения в рамках акции "Е-десятина" были направлены депутатам всех фракций и групп парламента.

"В этот раз мы решили не привязываться к округам, датам, объемам состояния или другим критериям. Мы выбирали новых адресатов в алфавитном порядке. Письма по этому принципу будут подготовлены на следующей неделе", — сообщают в фонде.

По словам волонтеров, они планируют обратиться к каждому народному избраннику. Результаты обращений доступны онлайн: goo.gl/AZa36D.

Напомним, в рамках первого этапа акции, который продолжался с ноября 2016 до февраля 2017, волонтеры направили 55 писем богатым министрам, депутатам, руководителям городских и областных администраций, прокурорам и судьям, а также 10 депутатам-майдановцам.