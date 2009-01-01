Волонтеры рассказали, как наемники Суркова готовят резервы для обострения на Донбассе

Волонтеры раздобыли список представительств СДД по регионам с указанием количества личного состава.
Об этом идет речь в материале InformNapalm.
Волонтеры также раздобыли список представительств СДД по регионам с указанием количества личного состава. Самые многочисленные из них: Центральное отделение — 900 человек, Ростовское отделение (туда же входят террористы ОРДЛО) — 1 289, Северо-западное отделение — 190, Крымское — 140.
Кремль уже активизировал информационную обработку населения оккупированных территорий, нагнетая панику среди мирных жителей.
В частности, волонтеры обратили внимание на заявление экс-главы так называемого министерства госбезопасности ДНР, а ныне руководителя СДД Андрея Пинчука о том, что Украина "в начале июня сделает все, чтобы ситуация на линии фронта была взорвана".
При этом в InformNapalm отметили, что наемники Суркова действуют на двух фронтах.
Напомним, ранее Ходаковский рассказал, как помощник Путина курирует боевиков на Донбассе.