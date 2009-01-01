Волонтеры раздобыли список представительств СДД по регионам с указанием количества личного состава.

Сурков в окружении террористов Inform Napalm

Видеозаписи и переписки террористов из частной военной компании помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова свидетельствуют, что резервы наемников так называемого "Союза добровольцев Донбасса" активно готовят к мобилизации.

Об этом идет речь в материале InformNapalm.

Волонтеры также раздобыли список представительств СДД по регионам с указанием количества личного состава. Самые многочисленные из них: Центральное отделение — 900 человек, Ростовское отделение (туда же входят террористы ОРДЛО) — 1 289, Северо-западное отделение — 190, Крымское — 140.

Кремль уже активизировал информационную обработку населения оккупированных территорий, нагнетая панику среди мирных жителей.

В частности, волонтеры обратили внимание на заявление экс-главы так называемого министерства госбезопасности ДНР, а ныне руководителя СДД Андрея Пинчука о том, что Украина "в начале июня сделает все, чтобы ситуация на линии фронта была взорвана".

При этом в InformNapalm отметили, что наемники Суркова действуют на двух фронтах.

Напомним, ранее Ходаковский рассказал, как помощник Путина курирует боевиков на Донбассе.