Волонтеры "вычислили" заказчиков кровавых междоусобных разборок в ЛДНР

О заказчиках и исполнителях взрыва в InformNapalm узнали из почтового ящика офицера РУ РГ ДНР с позывным "Капа".

Волонтеры "вычислили" заказчиков разборок в ЛДНР news-hot.net

Ликвидации и покушения на главарей ЛНР и ДНР — междоусобные бандитские разборки, которые зачастую спланированы спецслужбами РФ в рамках операций по устранению неугодных для режима свидетелей военных преступлений.

Волонтеры представили доказательства по одному инциденту, который раскрывает некоторые секреты заказчиков и исполнителей ликвидаций террористов, сообщает InformNapalm.

Волонтеры напомнили, как утром 14 июля 2015 года в районе завода "Топаз" оккупированного города Донецка неизвестные подорвали автомобиль Елены Филипповой, секретаря главы террористической организации ДНР Александра Захарченко. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Согласно данным сводок, бомба была заложена под пассажирское сидение автомобиля. Очевидцы заявляли, что машина взорвалась во время движения.

Как удалось выяснить InformNapalm, исполнители вышеупомянутого инцидента - боевики с позывными "Топаз" и "Лис". А заказчик — бывший глава ГРУ ДНР генерал-майор Петровский Сергей Николаевич "Хмурый". Именно Петровский отвечал за доставку из России СУО комплекса "Бук-М1" которая впоследствии сбила гражданский боинг рейса MH17 в небе над Донбассом, рассказали волонтеры.

О заказчиках и исполнителях взрыва в InformNapalm узнали из почтового ящика офицера РУ РГ "ДНР" с позывным "Капа".

Также они назвали мотивы покушения: они кроются в переделе сферы контроля за бизнесом перевозок и обмена валют. С одной стороны — это Филиппова с дочерью и "Старым" под покровительством Захарченко. С другой стороны — люди Петровского при разведывательном управлении "Тор" и "Гога".

"Судя по всему, угрозы не дали должного эффекта и Петровский со своими подельниками решили подорвать машину Филипповой. Однако расчеты на то, что в машине с матерью окажется ее дочь, были ошибочными. Мало того, сама Филиппова осталась живой после покушения. 20.07.2015, через 6 дней после инцидента начинается зачистка разведывательного управления от людей Петровского при поддержке МГБ ДНР, — подытожили волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганске взорвали авто "начальника" милиции ЛНР.