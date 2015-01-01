"Волшебный лес". В Сети появилось видео с позиций украинских военных на Светлодарской дуге

На видео слышно стрельбу во время боев и рассуждения украинских бойцов о конфликте на Донбассе.

Позиция украинских военных. Скриншот

Фотожурналист Анатолий Степанов опубликовал видео "Волшебный лес" с украинскими военными, которые принимали участие в боях на Светлодарской дуге.

Видео, которое он показал в Facebook представляет собой нарезку фотографий с позиций сил АТО на Светлодарской дуге.

"Волшебный лес" безразлично смотрит на нас. Ветер сечет наискось и забивает лицо снегом. Впереди идущий солдат приседает, услышав пулеметную очередь, и я повторяю его действия. Далеко. Не по нам", — пишет журналист.

На видео слышно стрельбу во время боев и рассуждения украинских бойцов о конфликте на Донбассе.

"Мы на отбитых у сепаратистов позициях. Всю ночь прилетают мины. Они ложатся то ближе, то дальше от окопов. Иногда звонко рвутся гранаты от АГС. До противника двести метров, и солдаты для профилактики простреливают пространство перед окопами. Время от времени завязывается стрелковый бой. Ребята на позициях говорят, что это ничто по сравнению с артиллерийскими обстрелами недельной давности, когда на эти окопы прилетали всевозможные калибры", — говорится в сообщении фотожурналиста.

"Мы просто защищаем свою Родину, родную землю. Не страну — именно землю. Земля остается землей. Единственной и неделимой. Пощады тут не будет ни для кого. Пока мы живы и стоим на ногах, мы будем защищать свою Родину", — говорится в видео.", — говорится в видеозаписи.

Напомним, военный эксперт Константин Машовец объяснил,что в самом деле произошло на Светлодарской дуге.

видео: Anatoliy Stepanov