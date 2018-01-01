"Воля к жизни". В Грузии из выкинутых на "мусорку" яиц вылупились цыплята: видео

Необычный и позитивный инцидент произошел в городе Марнеули.
Видео инцидента было опубликовано в грузинском сегменте социальной сети Facebook.
Градоначальник Марнеули Тимур Абазов назвал данный случай крайне необычным и отметил, что цыплята добрались со свалки до центра города. Затем некоторые местные жители разобрали птенцов себе.
"Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", — заявил Абазов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во Франции художник вместо наседки высиживает куриные яйцы.
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