Вооружение для ударных вертолетов и самолетов. ВСУ получат новые ракеты, опубликовано видео

Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, рассказал Порошенко.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", – говорится в сообщении.
Во время успешных испытаний экипаж вертолета, оснащенного новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.
"Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — говорится в сообщении.
Отметим, что в сентябре 2016 года Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящий в "Укроборонпром", изготовил три вертолета огневой поддержки Ми-24ПУ1 для дальнейшей передачи этой техники на вооружение армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В целом за 2016 год завод "Авиакон" отремонтировал и модернизировал для украинской армии более двух десятков военных вертолетов. Во время этой модернизации вертолеты были оснащены современным комплексом защиты "Андрос".
Напомним, в 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов.
Видео: Фейсбук П.Порошенко.