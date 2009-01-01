Вооружение для ударных вертолетов и самолетов. ВСУ получат новые ракеты, опубликовано видео

Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, рассказал Порошенко.

ВСУ получат новые ракеты ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новый тип ракетного вооружения калибра 57 мм для использования военно-воздушными силами Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", – говорится в сообщении.

Во время успешных испытаний экипаж вертолета, оснащенного новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

"Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — говорится в сообщении.

Отметим, что в сентябре 2016 года Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящий в "Укроборонпром", изготовил три вертолета огневой поддержки Ми-24ПУ1 для дальнейшей передачи этой техники на вооружение армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В целом за 2016 год завод "Авиакон" отремонтировал и модернизировал для украинской армии более двух десятков военных вертолетов. Во время этой модернизации вертолеты были оснащены современным комплексом защиты "Андрос".

Напомним, в 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов.

Видео: Фейсбук П.Порошенко.