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Вооружение для ударных вертолетов и самолетов. ВСУ получат новые ракеты, опубликовано видео

Сегодня, 10:20

Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, рассказал Порошенко.

Ми-24ПУ2, вертолет
ВСУ получат новые ракеты ukroboronprom.com.ua
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новый тип ракетного вооружения калибра 57 мм для использования военно-воздушными силами Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", – говорится в сообщении.

Во время успешных испытаний экипаж вертолета, оснащенного новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.

"Всего полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — говорится в сообщении.

Отметим, что в сентябре 2016 года Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящий в "Укроборонпром", изготовил три вертолета огневой поддержки Ми-24ПУ1 для дальнейшей передачи этой техники на вооружение армейской авиации сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В целом за 2016 год завод "Авиакон" отремонтировал и модернизировал для украинской армии более двух десятков военных вертолетов. Во время этой модернизации вертолеты были оснащены современным комплексом защиты "Андрос".

Напомним, в 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов.

Видео: Фейсбук П.Порошенко.

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Порошенко, вертолет, ракеты, ВВС, самолеты
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