Воровство и разложение в "армии" ЛДНР. Комиссия из РФ выявила массовое хищение оружия и боеприпасов

Оккупанты решили провести проверку эффективности мероприятий, направленных на укрепление воинской дисциплины и правопорядка.

Комиссия из РФ выявила массовое хищение оружия

На оккупированном Донбассе комиссия штаба 8-й армии ВС РФ выявила факты массового хищения оружия, боеприпасов, финансовых и материально-технических средств в подразделениях "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в этой связи решением командующего 8-й армии Южного военного округа ВС РФ принято решение продолжить работу комиссии, а также включить в ее состав заместителя командующего 8-й армией ВС РФ по работе с личным составом полковника О. Канчура.

"На него возложена задача провести проверку эффективности мероприятий, направленных на укрепление воинской дисциплины и правопорядка, а также морально-психологического состояния у личного состава "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что из России на Донбасс пригнали сотни наемников, везут минометы и тяжелые пулеметы.