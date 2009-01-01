Воровство в ДНР. Российские офицеры торгуют похищенными боеприпасами — разведка

Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, опасаясь за собственную жизнь, избегают пребывания на передовой.

Российские военные uapress.info

Во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области российские офицеры боятся за собственные жизни и избегают пребывания на передовых позициях вместе с боевиками.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

"Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, опасаясь за собственную жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время. За невыполнение приказов по несению службы на передовых позициях по состоянию на 25 февраля арестованы семь офицеров этого полка", — сказано в сообщении.

Также, по данным управления разведки, спецкомиссия выявила в 9-м полку факты хищения российскими офицерами боеприпасов с последующей продажей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России продолжается отбор кадровых офицеров, имеющих проблемы с дисциплиной, которые пополнят ряды боевиков ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.