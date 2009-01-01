Сегодня, 12:54 RSS

Воровство в ДНР. Российские офицеры торгуют похищенными боеприпасами — разведка

Сегодня, 12:37

Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, опасаясь за собственную жизнь, избегают пребывания на передовой.

Россия, военные, флагРФ
Российские военные uapress.info
Во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области российские офицеры боятся за собственные жизни и избегают пребывания на передовых позициях вместе с боевиками.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

"Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, опасаясь за собственную жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время. За невыполнение приказов по несению службы на передовых позициях по состоянию на 25 февраля арестованы семь офицеров этого полка", — сказано в сообщении.

Также, по данным управления разведки, спецкомиссия выявила в 9-м полку факты хищения российскими офицерами боеприпасов с последующей продажей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России продолжается отбор кадровых офицеров, имеющих проблемы с дисциплиной, которые пополнят ряды боевиков ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.

Теги:  
ГУР, разведка, АТО, Донбасс, боевики
ПО МАТЕРИАЛАМ: