Воровство в ДНР. Российские офицеры торгуют похищенными боеприпасами — разведка

Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, опасаясь за собственную жизнь, избегают пребывания на передовой.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
"Офицеры 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, опасаясь за собственную жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время. За невыполнение приказов по несению службы на передовых позициях по состоянию на 25 февраля арестованы семь офицеров этого полка", — сказано в сообщении.
Также, по данным управления разведки, спецкомиссия выявила в 9-м полку факты хищения российскими офицерами боеприпасов с последующей продажей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России продолжается отбор кадровых офицеров, имеющих проблемы с дисциплиной, которые пополнят ряды боевиков ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.