Воровство в ЛНР. Российских военных бросили за решетку за хищение боеприпасов — разведка

В штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, рассказали в ГУР.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
"Комиссией Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов с участием старшего офицерского состава 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ.
10 марта с.г. в штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, еще трое российских военнослужащих содержатся под стражей", — сообщили в разведке.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР пьяный оккупант избил местного жителя и пытался отжать авто.