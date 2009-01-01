Воровство в ЛНР. Российских военных бросили за решетку за хищение боеприпасов — разведка

В штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, рассказали в ГУР.

В ЛНР военных РФ бросили за решетку укроп.org

На оккупированном Донбассе во "2-й мотострелковой бригаде" оккупационных войск выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Комиссией Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ выявлены многочисленные факты хищения боеприпасов с участием старшего офицерского состава 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК (Луганск) ВС РФ.

10 марта с.г. в штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, еще трое российских военнослужащих содержатся под стражей", — сообщили в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР пьяный оккупант избил местного жителя и пытался отжать авто.