"Восстановлению не подлежит". На Светлодарской дуге силы АТО уничтожили БМП боевиков

Это стало возможно благодаря слаженной работе нашей пехоты, разведки и "третьей силы", пишет Юрий Мысягин.

БМП боевиков, иллюстрация Reuters

На Светлодарской дуге , которую защищают бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, была уничтожена БМП боевиков, регулярно обстреливавшая позиции сил АТО.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По словам добровольного помощника украинской армии, очень давно "доставала". Наших военных: "Работала по нашим передовым опорникам из скрытых позиций. Ее выслеживали, наблюдали, готовились и ждали момента, когда можно будет нанести решающий и точный удар".

"В результате слаженной и точной работы нашей пехоты, разведки и "третьей силы", у обдроченцев больше нет БМП. Уничтожена. Восстановлению не подлежит. Уедет на переплавку туда, откуда приехала", — рассказал Юрий.

Напомним, ранее "Главред" со ссылкой на волонтера сообщал, что у боевиков большие потери, на Светлодарской дуге уничтожены пулеметные точки врага.