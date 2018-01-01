Восточный гороскоп на 2018 год: чего ждать в год Собаки

Крысам год сулит успех в любви, а Тиграм – заслуженный отдых.

Год Собаки приготовил каждому знаку приятные сюрпризы Фото: TaroTaro.ru

16 февраля 2018 года наступает Китайский Новый год, символом которого является Желтая земляная Собака. Год для многих обещает быть успешным и радостным. Каким же будет год для всех представителей восточного гороскопа.

Гороскоп для Крысы

В 2018 году для Крыс год Собаки подготовил успех в амурных делах. Звезды обещают спокойствие и взаимопонимание с любимым человеком. Однако, благополучие пары могут нарушить финансовые сложности – в первой половине года необходимо делать затраты с умом и не одалживать никому денег, улучшится ситуация ближе к осени.

Также этому знаку необходимо уметь расслабляться, ведь Собака сулит Крысе достаточно напряженный год. Поэтому нужно научиться не раздувать проблемы и обрести покой. Иначе конфликтов на работе и в личной жизни не избежать.

Проблем со здоровьем у Крыс не предвидится, однако, не стоит ввязываться во всевозможные авантюры и рискованные поездки – проще придерживаться обычного ритма жизни.

Гороскоп для Быка

В год желтой земляной Собаки Быку нужно подготовиться к неожиданным событиям и встречам. Однако, они будут только приятными – Быки обретут новые знакомства и новых друзей, и смогут наконец-то заняться личной жизнью.

Также Быкам необходимо научиться идти на компромиссы и стать терпимее – рабочий год будет достаточно напряженным. Но за эти усилия их ждут вознаграждение в виде повышения. Однако, если этот знак почувствует усталость, лучше не срываться на окружающих, а пойти в отпуск.

Год Собаки не сулит никаких проблем с физическим здоровьем, но вот из-за нервной работы может пострадать психика. Луше Быкам не испытывать судьбу, и отнестись к неудачам как к уроку.

Гороскоп для Тигра

Активных Тигров в 2018 году ждет заслуженный отдых и яркие впечатления. Этот знак познакомится с новыми людьми, которые перевернут его жизнь с ног на голову. Благодаря этому, Тигр станет спокойнее, покладистее.

В работе Тигров ждет карьерный рост, который позитивно скажется на их финансовом положении. Также одиноким Тиграм наконец-то удастся найти пару, а пары может ждать пополнение в семье.

Здоровье крепких Тигров также не подведет - после отдыха появятся новые силы на новые свершения.

Гороскоп для Кролика

Собака является защитницей Кроликов, поэтому этот знак ждет очень удачный год. Рост карьеры увенчается успехом, если Кролик будет действовать по правилам Собаки: честно и с благими намерениями зарабатывать на жизнь.

Если Кролик все еще одинок, год Собаки - самое время найти пару, ведь для этого знака хозяйка года приготовила сюрпризы. Возможно, бурный роман закончится не менее яркой свадьбой.

Однако здоровье Кроликам стоит поберечь – не стоит растрачивать силы зря, и переживать по пустякам.

Гороскоп для Дракона

В 2018 году Собака не даст Драконам заскучать: этот знак ждет водоворот событий. Этот год станет испытанием на прочность – в работе ждут ответственные задания и новые сложные вызовы, с которыми Дракон справится.

Одиноким Драконам не стоит провести год в поисках второй половинки – лучше насладиться холостяцкой жизнью и открываться на полную. А тем, кто уже встретил пару, год сулит идеальные отношения.

В год Собаки Драконам стоит заняться здоровьем – делать профилактический осмотр, и никакие проблемы этот знак не настигнут.

Гороскоп для Змеи

Большие перемены для Змей в 2018 году не предвидятся. Однако, их будут радовать такие мелочи жизни, как крепкие отношения и небольшой финансовый подъем.

Также Змея проявит свою работоспособность, но нужно оставаться мене амбициозными – в год Собаки не рекомендуется реализовывать грандиозных планов.

Здоровью Змей можно позавидовать, однако, не стоит забывать о регулярных занятиях спортом и правильном питании.

Гороскоп для Лошади

Для представителей этого знака год будет удачным, ведь Собака является компаньоном Лошади. Если приложить немного усилий в работе, то они окупятся с лихвой – этот год обещает улучшить финансовое состояние и достигнуть всех целей.

Перемены также будут и в личной жизни – одиноких представителей знака ждет множество знакомств, а вот тем, кто уже состоит в отношениях, нужно позаботиться о благополучии и здоровье своей половинки.

Никаких ухудшений в плане здоровья Лошадям не нужно бояться – их ждет прекрасный отдых и отличное самочувствие.

Гороскоп для Козы

В 2018 году для Козы собака подготовила уйму положительных событий, которые пройдут налегке и без стресса. Работа у этого знака станет крайне результативной: появятся новые проекты и новые надежные коллеги.

В личной жизни Козу ждет новое увлечение, а женатым Собака принесет гармонию в отношениях.

Без особых усилий Коза будет держать себя в прекрасной физической форме и радоваться жизни, ведь проблем со здоровьем в 2018 году у этого знака не должно возникнуть.

Гороскоп для Обезьяны

В год Собаки это знак обещает взлеты во всех сферах жизни. На работе Обезьян ждет карьерный успех и улучшение финансового состояния.

В любовной сфере станет намного больше встреч и положительных впечатлений, этот год принесет судьбоносные события, которые изменят жизнь Обезьян к лучшему.

Также ждут перемены и в здоровье – однако, в лучшую сторону. Если не будете чрезмерно нервничать и волноваться, все наладится.

Гороскоп для Петуха

В 2018 году Петухи будут очень много выкладывать своих сил на работе, однако им это принесет только позитивный результат. Даже если и будут какие-то сложности, но они пойдут только на пользу.

А вот в любовной жизни Петухам предстоит пройти испытание на прочность: их вторая половинка может не выдержать такого бешенного рабочего темпа Петуха и разорвать отношения. Однако отчаиваться не стоит – год Собаки принесет новые знакомства и контакты.

Петухам нужно будет в 2018 году обратить внимание на свое здоровье, почаще отдыхать, и тогда успехи на работе будут еще более заметными.

Гороскоп для Собаки

Рожденных под этим знаком ждет по-настоящему хороший год. Собак ждут изменения в карьере, однако, их не стоит бояться – можно надеяться либо на повышение, либо на улучшение финансового положения.

Одинокие Собаки смогут встретить свою половинку, а пары ждут головокружительные приключения, совместный отдых и возможно пополнение в семье.

Здоровье даже не думает подводить Собак – оно будет крепнуть с каждым днем и придавать сил для новых начинаний.

Гороскоп для Кабана

В 2018 году у Кабана будет все складываться по задуманному плану. Собака поможет понять, что этому знаку действительно важно в жизни, поэтому стоит ждать перемен к лучшему.

Финансовое положение, как и отношения, будут стабильными, Кабан научится расслабляться, и даже если его настигнет лень в каких-то делах – эта маленькая слабинка пойдет только на пользу

Здоровье Кабанов тоже не ухудшится, однако необходимо отдыхать и позволять себе маленькие радости жизни.