Возбужденный ноябрь. Магнитные бури накрыли Землю

По словам ученых, магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения и ухудшения самочувствия.

Магнитная буря накроет Землю без перерыва с 7 до 11 ноября.

Метеорологи прогнозируют, что неспокойным будет также и 15 ноября, пишет ZN.UA.

Так, 7 — 8 ноября ожидаются слабые магнитные бури, 9 и 10 ноября сила геомагнитных возмущений возрастет, ожидаются средние бури, а 11 ноября снова ожидается слабая магнитная буря.

15 ноября ожидаются магнитосферные возбуждения.

По словам ученых, магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.

Напомним, ученые считают, что человечество может погибнуть через 1,5 миллиарда лет, и причиной этого не будет глобальное потепление, нехватка ресурсов или война.