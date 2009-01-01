Сегодня, 17:59 RSS

Впервые в истории. Глава УГКЦ возглавлял литургию в Минске

Сегодня, 17:53

Глава Украинской греко-католической церкви находится в Минске для участия в Совете Конференции епископов Европы.

глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук
Глава УГКЦ Святослав Шевчук
В воскресенье, 1 октября, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук служил Святую Литургию в Минске.

Богослужение состоялось в центре святого Иосифа, сообщает nn.by.

Отмечается, что впервые в истории глава Украинской греко-католической церкви возглавил службы в белорусской столице. В начале ХХ в. митрополит Андрей Шептыцкий приезжал в Беларусь нелегально, чтобы оценить ситуацию в тогдашней Российской империи.

47-летний глава Украинской греко-католической церкви находится в Минске для участия в Совете Конференции епископов Европы. Всего в религиозном форуме принимают участие представители 45 стран.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в церкви УГКЦ нарисовали фреску с Путиным, который горит в адском пламени.

Видео: NN VIDEO TV.

Теги:  
УГКЦ, Беларусь, Минск, литургия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...