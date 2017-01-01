Врач посоветовал, как встретить Новый год, а потом не страдать от похмелья

Во время застолья лучше не смешивать напитки, отметил медик.

В новогоднюю ночь реже пить и больше двигаться, посоветовал врач blog.justgrapes.net

На утро Нового года , 1 января, многим знакомы симптомы похмелья — головная боль, тошнота, ломота в теле и раздражительность, чтобы предупредить такие последствия, праздновать надо правильно, прежде всего — не превышать безопасную дозу алкоголя.

Для взрослого человека это не более 100-150 граммов крепкого спиртного напитка, рассказал ТСН врач-нарколог.

По его словам, чтобы весело встретить Новый год и потом не страдать, нужно реже пить во время застолья, а больше двигаться, танцевать и выходить на свежий воздух.

"… не экспериментируйте с ассортиментом и не смешивайте напитки во время празднования. А еще — не запивайте алкоголь газированными напитками. Алкоголь лучше заедать, но правильной едой. Отдайте предпочтение нежирному мясу и овощным салатам с растительным маслом", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в Украине за 2017 год стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек возросла почти вдвое — 2016-м для празднования Нового года хватило бы 728 гривень, а сейчас в среднем нужно потратить 1 тысячу 350.