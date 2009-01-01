Вражеская ДРГ подошла под прикрытием минометов. Волонтеры рассказали о гибели бойца АТО

Минометы и артиллерия не стихают по фронту уже несколько суток, пишут волонтеры.

Волонтеры рассказали о гибели бойца АТО facebook.com/backandalive

26 января на Донбассе в результате атаки вражеской ДРГ погиб украинский боец Сергей Непсов.

Об этом сообщили волонтеры группы "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

"Минометы и артиллерия не стихают по фронту уже несколько суток. Вот под прикрытием минометов очень близко подошла диверсионно-разведывательная группа сепаров. В парня попала пуля, пробила бронежилет, пробила легкое. Шансов выжить практически не было...

Парня звали Сергей Непсов. Ему было всего 22 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 января, в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Фото: facebook.com/backandalive.