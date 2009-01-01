Временное отмороженное явление, как и "Моторола". Старуха с косой уже посматривает за "Гиви" — волонтер

Силы АТО готовы ответить боевикам на Светлодарской дуге, пишет Юрий Мысягин

"Моторола" и "Гиви"

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые защищают позиции на,и украинская артиллерия готовы нанести боевикам ответный удар в случае их вооруженной провокации.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин пишет на своей странице в Facebook.

"Последнее время очень участились сообщения о том, что идёт большое передвижение тяжёлой военной техники на оккупированных территориях", — пишет он. По его словам, эти сообщения приходят как от людей, живущих на "той" стороне, так и от волонтеров.

"Я не знаю — вбросы это для паники или правда, пусть соответствующие структуры разбираются и реагируют, но знаю точно, что на Светлодарской дуге наши военные и "третья сила'', готовы мгновенно отреагировать на любую провокацию и обстрел со стороны противника", — рассказал Юрий.

Комментируя замечание о том, что в районе контролируемого силами АТО Мариуполя появился главарь банды "Сомали" по прозвищу "Гиви" и город уже четыре дня содрогается от взрывов, Мысягин иронично заметил: "А что "Гиви" это такой большой военный авторитет? Такое же временное отмороженное явление, как и "Моторола". За ним старуха с косой уже посматривает".

Напомним, ранее волонтер рассказал, что украинские "военные ушли вперёд" и изменили конфигурацию Светлодарской дуги.