"Время надраться". В Германии полиция спасла двух напившихся ежей: фото

Оказывается, ничто человеческое колючим зверькам не чуждо.

Polizei Thüringen

В городе Эрфурт (Федеративная Республика Германия) полиции пришлось спасать двух пьяных ежей.

Согласно данным портала The Local, животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и выпили все содержимое.

Сотрудники полиции Федеральной земли Тюрингия прибыли на место по вызову местной жительницы, обнаружившей зверей обездвиженными. Двух "забулдыг" и отправлены в безопасное место — зоопарк.

"Установить их личности было крайне сложно, поскольку у обоих сохранились лишь смутные воспоминания о том, что произошло", — сыронизировали полицейские.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США ученые рассказали, от каких болезней помогает распитие пива.

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