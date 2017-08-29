"Время НЕ лечит". Как в Украине почтили память жертв Иловайской трагедии, фото и видео

В частности, в Киеве люди пришли к "Стене народной памяти".

"Стена народной памяти" в Киеве УНИАН

В ряде городов Украины состоялись мероприятия, приуроченные к третьей годовщине, их участники почтили память погибших воинов.

В частности, 28 августа в Киеве на Михайловской площади у "Стены народной памяти" прошла акция "Иловайск — 2014 г.: время НЕ лечит".

В Новоград-Волынском Житомирской области люди почтили память умерших возле памятного знака Небесной Сотни и погибшим участникам АТО на Донбассе, говорится на сайте горсовета.

На следующий день в Полтаве несколько десятков жителей возложили цветы к подножию постамента мемориала, установленного в память о горожанах, погибших в зоне спецоперации, пишет vpoltave.info.

В Херсоне на площади Свободы возле памятника Героям Небесной Сотни и херсонцам, погибшим в зоне АТО, выставлены стенды с портретами уроженцев Херсонщины, лишившихся жизни во время боевых действий под Иловайском, с помощью скрепленных подсолнухов был сделан символический коридор, сообщает nikcenter.org.

В Днепре на Краснопольском кладбище состоялась панихида по погибшим, почтить память воинов пришли их семьи, друзья, военные побратимы, представители городской власти и церкви, говорится на nashemisto.dp.ua.

Напомним, в конце августа 2014-го после боев украинские воины попали в окружение под Иловайском. Позже военные РФ обстреляли коридор, которым, по договоренности, они должны были выходить. Тогда погибли, а также были ранены, сотни человек, более 100 попали в плен и пропали без вести.

Фото: vpoltave.info, nikcenter.org, nashemisto.dp.ua видео: Igor Parshin