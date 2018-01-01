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Время не ждет. В России парочка в авто занялась сексом во время пробки на дороге: видео

Сегодня, 15:39

Мужчина и женщина предались страсти прямо в салоне своей легковой машины. 

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Иллюстративное фото Twitter
На одной из дорог Всеволожского района (Ленинградская область) мужчина и женщина решили не терять времени в заторе и занялись сексом прямо в салоне легкового автомобиля Mercedes-Benz.

Соответствующий видеоролик был в воскресенье, 15 июля, было опубликовано в канале Mash мессенджера Telegram.

В записи четко можно заметить, как мужчина и женщина занимаются сексом, высунувшись из люка в "потолке" автомобиля. Затем она, заметив, что их снимают, показала в камеру неприличный жест – "фак" (средний палец).

К слову, согласно российскому законодательству, любовников могут ожидать наказание за хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России пара занялась сексом днем на детской площадке. Кроме того, россиянка отдалась аргентинскому фанату прямо во время матча ЧМ-2018.

 

 

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Теги:  
Россия, секс, автомобили, затор, пробка, интим
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