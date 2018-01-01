Время в Киеве: нужен ли переход на летнее время. Итоги голосования

В голосовании приняло участие почти 5 тысяч зрителей.

В необходимости перехода на летнее время убеждены 73%. УНИАН

В ночь на: украинцы перевели стрелки часов на один час вперед.

Вместе с Украиной на летнее время переходят более 110 стран мира, включая страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

ТСН провел соцопрос на тему, нужен ли переход на летнее время в Украине. Проголосовало почти 5 тысяч зрителей. В необходимости перехода на летнее время со следующего года и остановке в привычном зимнем убеждены 73%. В том, что ничего не нужно менять, уверены 12%, а отменять переход на летнее время синхронно с Европой призывают 15% зрителей.

"Главред" уже писал, какая теперь у Украины часовая разница с Россией, аннексированным Крымом и оккупированными территориями.

Также "Главред" писал, чем переход на летнее время может быть опасен для здоровья.